IT-эксперты описали идеальный сценарий развития искусственного интеллекта в России
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Перед Россией стоит серьёзный вызов в создании полнофункциональной альтернативы иностранным сервисам искусственного интеллекта, заявил эксперт в области IT Артём Геллер. Он положительно оценил инициативу президента РФ Владимира Путина по созданию единого штаба руководства отраслью, подчеркнув, что без стратегического распределения задач и финансирования нормальное развитие этой сферы невозможно.
«Отрасль нужно финансировать, нужны бюджеты. Нужны люди, которые разбираются и стратегически распределяют задачи. Без этого никак невозможно», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Он призвал развивать решения с прицелом на международные рынки, чтобы в перспективе они могли стать глобальными. В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выделил две ключевые проблемы: необходимость доступа бизнеса к данным и зависимость от иностранного софта, для преодоления которой, по его мнению, потребуется взаимодействие с другими странами.
Главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин констатировал, что Россия хотя и входит в десятку стран по развитию ИИ, всё же отстаёт от лидеров. Нейросети в стране активно развивают лишь несколько крупных компаний, а для массового применения необходимо активное использование технологий средним и малым бизнесом. При этом среди преимуществ РФ можно выделить сильную математическую школу, доступную электроэнергию и развитую инфраструктуру дата-центров.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в конференции по ИИ AI Journey 2025, где пошутил о возможном бунте роботов. Кроме того, глава государства поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ. Политик заявил, что при подготовке прямой линии будут использовать российскую нейросеть.
