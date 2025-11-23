IT-эксперты описали идеальный сценарий развития искусственного интеллекта в России

Перед Россией стоит серьёзный вызов в создании полнофункциональной альтернативы иностранным сервисам искусственного интеллекта, заявил эксперт в области IT Артём Геллер. Он положительно оценил инициативу президента РФ Владимира Путина по созданию единого штаба руководства отраслью, подчеркнув, что без стратегического распределения задач и финансирования нормальное развитие этой сферы невозможно.

«Отрасль нужно финансировать, нужны бюджеты. Нужны люди, которые разбираются и стратегически распределяют задачи. Без этого никак невозможно», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Он призвал развивать решения с прицелом на международные рынки, чтобы в перспективе они могли стать глобальными. В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выделил две ключевые проблемы: необходимость доступа бизнеса к данным и зависимость от иностранного софта, для преодоления которой, по его мнению, потребуется взаимодействие с другими странами.

Главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин констатировал, что Россия хотя и входит в десятку стран по развитию ИИ, всё же отстаёт от лидеров. Нейросети в стране активно развивают лишь несколько крупных компаний, а для массового применения необходимо активное использование технологий средним и малым бизнесом. При этом среди преимуществ РФ можно выделить сильную математическую школу, доступную электроэнергию и развитую инфраструктуру дата-центров.