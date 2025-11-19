Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. О своём визите глава государства рассказал в ходе выступления перед участниками форума.

Владимир Путин в Сбере. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В рамках мероприятия планируется, что президент осмотрит новейшие российские разработки в области искусственного интеллекта.