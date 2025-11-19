Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 15:43

Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. О своём визите глава государства рассказал в ходе выступления перед участниками форума.

Владимир Путин в Сбере. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В рамках мероприятия планируется, что президент осмотрит новейшие российские разработки в области искусственного интеллекта.

Путин уверен в актуальности идей Всемирного русского народного собора
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки нового ледокола «Сталинград». В мероприятии принимал участие по видеосвязи Владимир Путин. В ходе своей речи он отметил, что в мире сейчас нет стран, кроме России, способных вести серийное производство ледоколов.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Новости науки
  • Искусственный интеллект
  • Научпоп
