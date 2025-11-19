Путин уверен в актуальности идей Всемирного русского народного собора

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора (ВРНС). Глава государства подчеркнул, что обсуждаемые в ходе выступлений идеи обязательно найдут свою реализацию и помогут в достижении целей нашей страной.

«Уверен, что выработанные в ходе XXVII Всемирного русского народного собора идеи и инициативы будут востребованы, послужат достижению стоящих перед Россией масштабных целей», — говорится в речи Путина, её текст опубликован на сайте Кремля.

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — это общественный форум, который проходит с 1993 года. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года им был назначен патриарх Кирилл. Нынешнее заседание ВРНС состоится 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил признательность служителям Русской православной церкви, которые продолжают нести социальное и гуманитарное служение в зоне специальной военной операции. В приветственной телеграмме на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он отметил, что духовенство оказывает серьёзную поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации.