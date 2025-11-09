Мишустин выразил благодарность служителям РПЦ за поддержку бойцов в зоне СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил признательность служителям Русской православной церкви, которые продолжают нести социальное и гуманитарное служение в зоне специальной военной операции. В приветственной телеграмме на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованной на сайте правительства, он отметил, что духовенство оказывает серьёзную поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации.

«Во все времена Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, приобщает людей к духовным истокам. Активно участвует в общественной жизни, играет важнейшую роль в решении социальных задач, реализует свой созидательный потенциал в делах милосердия», — подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что Церковь традиционно остаётся хранительницей духовных основ российского общества и играет значимую роль в решении социальных задач. По его словам, православные священнослужители активно участвуют в благотворительных инициативах, помогают нуждающимся, поддерживают людей в кризисных условиях и вносят вклад в укрепление человеческого единства. Мишустин назвал эту работу примером самоотверженного служения и настоящего милосердия.

Ранее Life.ru писал, что главный священник СВО призвал военнослужащих не ругаться матом, так как это язык нечистой силы. В подтверждение своих слов он рассказал историю 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны протоиерея Иоанна Миронова. Перед отправкой на фронт он и двое друзей из одной деревни дали друг другу обещание не ругаться матом.