1 октября, 10:06

«Под Богом и огнём»: Состоялась премьера фильма RT о священнослужителях на СВО

Военкор RT Александр Симонов представил кинокартину Под Богом и огнём

Кадр из фильма «Под Богом и огнём». Обложка © RT

Состоялась премьера фильма военкора RT Александра Симонова «Под Богом и огнём», который рассказывает роли веры в условиях боевых действий и работе священнослужителей на СВО. Картина раскрывает судьбу духовенства русского Донбасса, представленного настоятелем храма Лисичанска.

Также в ленте говорится о штатных священниках подразделений спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны». Автор картины стремится донести простую мысль: вера занимает важное место в полном мраке войны, поддерживая бойцов на передовой и укрепляя их уверенность в праведности своего дела. Фильм является данью памяти всем священнослужителям, погибшим за Отечество при исполнении своего долга на фронте.

Ранее RT запустил шоу «Эффект Санчеса», которое ведёт звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию. Кроме того, на RT вышло шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

