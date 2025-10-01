«Под Богом и огнём»: Состоялась премьера фильма RT о священнослужителях на СВО

Состоялась премьера фильма военкора RT Александра Симонова «Под Богом и огнём», который рассказывает роли веры в условиях боевых действий и работе священнослужителей на СВО. Картина раскрывает судьбу духовенства русского Донбасса, представленного настоятелем храма Лисичанска.

Также в ленте говорится о штатных священниках подразделений спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны». Автор картины стремится донести простую мысль: вера занимает важное место в полном мраке войны, поддерживая бойцов на передовой и укрепляя их уверенность в праведности своего дела. Фильм является данью памяти всем священнослужителям, погибшим за Отечество при исполнении своего долга на фронте.

