«Цена империи»: В России запустили шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром

Глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур будет вести на RT шоу «Цена Империи». Премьера авторской программы состоялась 1 сентября. Проект состоит из десяти эпизодов, которые будут транслироваться еженедельно в 16:30 (мск).

В частности, ведущий расскажет, как британский колониализм превратил древнейшую восточную цивилизацию в ресурсную базу и источник дешёвой рабочей силы. Зрители вместе с дипломатом исследуют прошлое Индии, чтобы узнать всю правду об этой невероятной стране.