Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 15:08

«Цена империи»: В России запустили шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром

Телеканал RT запустил шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром

Обложка © RT

Обложка © RT

Глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур будет вести на RT шоу «Цена Империи». Премьера авторской программы состоялась 1 сентября. Проект состоит из десяти эпизодов, которые будут транслироваться еженедельно в 16:30 (мск).

В частности, ведущий расскажет, как британский колониализм превратил древнейшую восточную цивилизацию в ресурсную базу и источник дешёвой рабочей силы. Зрители вместе с дипломатом исследуют прошлое Индии, чтобы узнать всю правду об этой невероятной стране.

«Многоуровневое взаимодействие»: Путин оценил встречу с премьером Индии на саммите ШОС
«Многоуровневое взаимодействие»: Путин оценил встречу с премьером Индии на саммите ШОС

Напомним, 9 июня RT запустил шоу «Эффект Санчеса», которое ведёт звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Индия
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar