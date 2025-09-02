«Цена империи»: В России запустили шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром
Телеканал RT запустил шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром
Обложка © RT
Глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур будет вести на RT шоу «Цена Империи». Премьера авторской программы состоялась 1 сентября. Проект состоит из десяти эпизодов, которые будут транслироваться еженедельно в 16:30 (мск).
В частности, ведущий расскажет, как британский колониализм превратил древнейшую восточную цивилизацию в ресурсную базу и источник дешёвой рабочей силы. Зрители вместе с дипломатом исследуют прошлое Индии, чтобы узнать всю правду об этой невероятной стране.
Напомним, 9 июня RT запустил шоу «Эффект Санчеса», которое ведёт звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию.