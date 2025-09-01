Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 09:04

«Многоуровневое взаимодействие»: Путин оценил встречу с премьером Индии на саммите ШОС

Путин: Связи с Индией продвигаются на уровне особого стратегического партнёрства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул активное развитие российско-индийского сотрудничества на принципах особого привилегированного стратегического партнёрства. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие», — сказал он.

Путин подчеркнул, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, которое вывело отношения двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнёрства. По словам президента, российско-индийские связи развиваются многопланово: положительную динамику демонстрирует торгово-экономическая кооперация, растут туристические обмены, а страны тесно координируют усилия на международной арене — в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и ШОС.

Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Индией носят дружеский и доверительный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран и являются фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Моди заявил, что Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре
Моди заявил, что Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре

Ранее на саммите ШОС в Тяньцзине премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что ему приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обменяться мнениями с ним, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках визита Путин прокатил Моди по Тяньцзину на российском президентском автомобиле «Аурус», после чего лидеры вместе направились на переговоры.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar