«Многоуровневое взаимодействие»: Путин оценил встречу с премьером Индии на саммите ШОС
Путин: Связи с Индией продвигаются на уровне особого стратегического партнёрства
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул активное развитие российско-индийского сотрудничества на принципах особого привилегированного стратегического партнёрства. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.
«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие», — сказал он.
Путин подчеркнул, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, которое вывело отношения двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнёрства. По словам президента, российско-индийские связи развиваются многопланово: положительную динамику демонстрирует торгово-экономическая кооперация, растут туристические обмены, а страны тесно координируют усилия на международной арене — в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и ШОС.
Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Индией носят дружеский и доверительный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран и являются фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.
Ранее на саммите ШОС в Тяньцзине премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что ему приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обменяться мнениями с ним, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках визита Путин прокатил Моди по Тяньцзину на российском президентском автомобиле «Аурус», после чего лидеры вместе направились на переговоры.