«Многоуровневое взаимодействие»: Путин оценил встречу с премьером Индии на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин подчеркнул активное развитие российско-индийского сотрудничества на принципах особого привилегированного стратегического партнёрства. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие», — сказал он.

Путин подчеркнул, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, которое вывело отношения двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнёрства. По словам президента, российско-индийские связи развиваются многопланово: положительную динамику демонстрирует торгово-экономическая кооперация, растут туристические обмены, а страны тесно координируют усилия на международной арене — в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и ШОС.