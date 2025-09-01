Премьер Индии Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине заявил, что ему приятно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик также подчеркнул значимость обмена мнениями с российским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!... Взаимодействие в Тяньцзине продолжается», — написал Моди в соцсетях.

Перед началом заседания Путин, Моди и председатель КНР Си Цзиньпин провели краткие переговоры, в ходе которых демонстрировали дружелюбный настрой и улыбались.