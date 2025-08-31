Песков пошутил над журналистами, которые ждали Путина в отеле в Тяньцзине
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в шутливой форме ответил журналистам, которые ожидали российскую делегацию в лобби отеля Ritz Carlton в Тяньцзине, куда прибыл президент РФ Владимир Путин на саммит ШОС.
«У Путина другой вход», — сказал Песков с улыбкой. Журналисты встретили ответ дружным смехом.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton, расположенном в историческом районе города. Политик прилетел в Китай ранним утром 31 августа для участия в саммите ШОС.