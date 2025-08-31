Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 12:37

Путина в Китае на саммите ШОС встретили «Калинкой-малинкой»

Музыканты сыграли мелодию из Калинки-малинки, пока Путин шёл к Си Цзиньпину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К приезду президента РФ Владимира Путина на саммит ШОС в Китае в помещении заиграла мелодия из песни «Калинка-малинка». Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Песня для Путина. Видео © Telegram / Зарубин

Когда российский президент зашёл в зал и начал шагать по ковровой дорожке, китайские музыканты разразились мелодией из песни «Калинка-малинка». Путин услышал знакомый мотив и сразу обратил внимание на оркестр.

Юнашев: Путин будет передвигаться по КНР на Aurus с китайскими номерами
Юнашев: Путин будет передвигаться по КНР на Aurus с китайскими номерами

После этого глава государства встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и его супругой. Напомним, что рано утром Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где будет проводиться саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После фотосессии начнётся концерт.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar