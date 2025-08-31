Путина в Китае на саммите ШОС встретили «Калинкой-малинкой»

К приезду президента РФ Владимира Путина на саммит ШОС в Китае в помещении заиграла мелодия из песни «Калинка-малинка». Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Песня для Путина. Видео © Telegram / Зарубин

Когда российский президент зашёл в зал и начал шагать по ковровой дорожке, китайские музыканты разразились мелодией из песни «Калинка-малинка». Путин услышал знакомый мотив и сразу обратил внимание на оркестр.