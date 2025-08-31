Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 01:36

Путин прибыл в Тяньцзинь, где начнётся его четырёхдневный визит в Китай

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Самолёт российского лидера Владимира Путина приземлился в воздушной гавани Биньхай в Тяньцзине. Здесь начинается четырёхдневный визит президента России в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства посетит Тяньцзинь и Пекин.

Вечером 31 августа в Международном центре «Мэйцзян» откроется саммит ШОС. После торжественной встречи и фотосессии лидеров ждёт приём и концерт.

«Привет из Москвы»: В Китае рассказали, как Путин застал врасплох Японию
«Привет из Москвы»: В Китае рассказали, как Путин застал врасплох Японию

Напомним, Владимир Путин следующие шесть дней проведёт в Китае и Владивостоке. Это станет его самой длительной зарубежной поездкой за последние годы. Поездка российского лидера включает интенсивную программу: с 31 августа по 1 сентября — участие в саммите ШОС в Тяньцзине, 2-3 сентября — переговоры и подписание документов в Пекине, включая трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а с 3 по 5 сентября — серию встреч во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar