«Привет из Москвы»: В Китае рассказали, как Путин застал врасплох Японию
Sohu: Япония обеспокоена из-за манёвров военных России и Китая
Подготовка России к масштабному визиту президента России Владимира Путина в Китай вызвала неожиданную озабоченность в Японии. Как сообщает китайское издание Sohu, август стал напряжённым периодом в северо-западной части Тихого океана.
Поведение Токио в последние годы спровоцировало недовольство как Москвы, так и Пекина. Ответные меры последовали на регулярные провокации у Курильских островов, введение санкций и планы размещения крылатых ракет большой дальности для сдерживания Китая. Аналитики издания обратили внимание, что незадолго до визита российского лидера в КНР вооружённые силы двух стран объявили о совместных манёврах.
Особое беспокойство в Токио вызвало первое в истории совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона российскими и китайскими подлодками, которые отрабатывали задачи в Японском и Восточно-Китайском морях. После учений «Морское взаимодействие – 2025» несколько субмарин отделились от основной группы кораблей вместо возвращения на базы. Силы самообороны Японии обнаружили их лишь спустя несколько дней в районе Цусимского пролива, что свидетельствовало об успешно проведённой скрытой манёвренной операции.
Данные ходы перед визитом Путина в Китай стали предупреждающим сигналом для Японии и её союзников о недопустимости провокаций. Продемонстрированная координация показала, что Москва и Пекин не только развивают сотрудничество, но и готовы к эффективным совместным действиям против внешних угроз.
Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, программа визита Путина также включает посещение Пекина и участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. В ходе предстоящего визита глава государства планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики.