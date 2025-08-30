Подготовка России к масштабному визиту президента России Владимира Путина в Китай вызвала неожиданную озабоченность в Японии. Как сообщает китайское издание Sohu, август стал напряжённым периодом в северо-западной части Тихого океана.

Поведение Токио в последние годы спровоцировало недовольство как Москвы, так и Пекина. Ответные меры последовали на регулярные провокации у Курильских островов, введение санкций и планы размещения крылатых ракет большой дальности для сдерживания Китая. Аналитики издания обратили внимание, что незадолго до визита российского лидера в КНР вооружённые силы двух стран объявили о совместных манёврах.

Особое беспокойство в Токио вызвало первое в истории совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона российскими и китайскими подлодками, которые отрабатывали задачи в Японском и Восточно-Китайском морях. После учений «Морское взаимодействие – 2025» несколько субмарин отделились от основной группы кораблей вместо возвращения на базы. Силы самообороны Японии обнаружили их лишь спустя несколько дней в районе Цусимского пролива, что свидетельствовало об успешно проведённой скрытой манёвренной операции.

Данные ходы перед визитом Путина в Китай стали предупреждающим сигналом для Японии и её союзников о недопустимости провокаций. Продемонстрированная координация показала, что Москва и Пекин не только развивают сотрудничество, но и готовы к эффективным совместным действиям против внешних угроз.