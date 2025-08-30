Путин и Си Цзиньпин обсудят мировую повестку на встрече в Китае

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики в ходе предстоящего визита в Китай. Об этом российский лидер рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа», текст беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, российско-китайские переговоры пройдут в Пекине, и он рассчитывает, что в результате саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве. Путин также отметил важность совместного почтения памяти погибших во Второй мировой войне и высоко оценил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений между Россией и Китаем.