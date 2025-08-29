Более 10 министров: Раскрыт состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ранее стало известно, что Путин может провести встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай. От китайской стороны, а также от представителей КНДР поступило официальное уведомление о том, что северокорейский лидер примет участие в праздничных мероприятиях 3 сентября.