Более 10 министров: Раскрыт состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путина в Китае будет сопровождать делегация из более 10 министров
Президент России Владимир Путин отправится в Китай в сопровождении масштабной правительственной делегации. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Наша делегация масштабная, фундаментальная, если хотите. Три вице-премьера — Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко. Администрация, естественно, представлена — Максим Орешкин, Дмитрий Песков», — заявил Ушаков.
В рамках делегации будут присутствовать более десяти министров, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр спорта Михаил Дегтярёв, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Также в переговорах примут участие представители администрации президента, руководители федеральных служб, госкорпораций и представители крупного бизнеса.
Ранее стало известно, что Путин может провести встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай. От китайской стороны, а также от представителей КНДР поступило официальное уведомление о том, что северокорейский лидер примет участие в праздничных мероприятиях 3 сентября.