Путин может провести встречу с Ким Чен Ыном в ходе визита в Китай

Возможность проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в настоящее время рассматривается. Об этом на брифинге для журналистов заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он сообщил, что от китайской стороны, а также от представителей КНДР поступило официальное уведомление о том, что Ким Чен Ын примет участие в праздничных мероприятиях 3 сентября. Ушаков также добавил, что, согласно информации от китайских коллег, Владимир Путин займёт место по правую руку от Си Цзиньпина, в то время как лидер КНДР расположится по левую. В связи с этим, по словам Ушакова, сейчас прорабатывается возможность организации отдельной встречи между российским и северокорейским лидерами.