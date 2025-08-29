Мессенджер MAX
29 августа, 14:10

Путин может провести встречу с Ким Чен Ыном в ходе визита в Китай

Ушаков: Прорабатывается возможность встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Возможность проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в настоящее время рассматривается. Об этом на брифинге для журналистов заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он сообщил, что от китайской стороны, а также от представителей КНДР поступило официальное уведомление о том, что Ким Чен Ын примет участие в праздничных мероприятиях 3 сентября. Ушаков также добавил, что, согласно информации от китайских коллег, Владимир Путин займёт место по правую руку от Си Цзиньпина, в то время как лидер КНДР расположится по левую. В связи с этим, по словам Ушакова, сейчас прорабатывается возможность организации отдельной встречи между российским и северокорейским лидерами.

«Новый миропорядок»: Политолог раскрыл цель поездки Путина и Ким Чен Ына в Китай

Напомним, что в конце недели Владимир Путин отправится в Китай. Глава государства проведёт в Поднебесной четыре дня. Там он посетит саммит ШОС (31 августа — 1 сентября) и масштабный военный парад в Пекине, который пройдёт в 80-ю годовщину победы Японией во Второй мировой войне. А до поездки российский лидер даст интервью средствам массовой информации КНР.

