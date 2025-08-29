«Ждите»: В Кремле анонсировали выход интервью Путина прессе Китая
Песков: Сегодня ночью выйдет интервью Путина китайской прессе
Обложка © Life.ru
Перед своим визитом в Китай президент России Владимир Путин планирует дать интервью китайской прессе. Публикация намечена на ночь 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите», — сказал он.
Интервью станет традиционным обращением российского лидера к местным СМИ перед визитом. Пресс-секретарь подчеркнул, что публикация состоится уже в ночь на 30 августа, и попросил СМИ и зрителей быть готовыми к материалу.
Ранее сообщалось, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над Японией отражает высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами и символизирует их общую решимость защищать итоги Второй мировой войны.