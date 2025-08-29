«Ждите»: В Кремле анонсировали выход интервью Путина прессе Китая

Перед своим визитом в Китай президент России Владимир Путин планирует дать интервью китайской прессе. Публикация намечена на ночь 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите», — сказал он.

Интервью станет традиционным обращением российского лидера к местным СМИ перед визитом. Пресс-секретарь подчеркнул, что публикация состоится уже в ночь на 30 августа, и попросил СМИ и зрителей быть готовыми к материалу.