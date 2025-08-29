Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:31

«Ждите»: В Кремле анонсировали выход интервью Путина прессе Китая

Песков: Сегодня ночью выйдет интервью Путина китайской прессе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перед своим визитом в Китай президент России Владимир Путин планирует дать интервью китайской прессе. Публикация намечена на ночь 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите», — сказал он.

Интервью станет традиционным обращением российского лидера к местным СМИ перед визитом. Пресс-секретарь подчеркнул, что публикация состоится уже в ночь на 30 августа, и попросил СМИ и зрителей быть готовыми к материалу.

В Китае заявили о неожиданном «подарке» от России перед визитом Путина
В Китае заявили о неожиданном «подарке» от России перед визитом Путина

Ранее сообщалось, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над Японией отражает высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами и символизирует их общую решимость защищать итоги Второй мировой войны.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Китай
  • СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar