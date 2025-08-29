В Китае заявили о неожиданном «подарке» от России перед визитом Путина

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Россия преподнесла Пекину подарок в виде согласия на поставки отечественных авиационных двигателей. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в КНР свидетельствует о высокой степени доверия и близости между двумя странами. Особое внимание, по мнению издания, привлекает «приветственный подарок», который Россия преподнесла Китаю.

Речь идёт о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сделанном на прошлой неделе, в котором он выразил готовность поставлять Китайской Народной Республике авиационные двигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае поступления соответствующего запроса от Пекина.

Авторы материала полагают, что данное заявление не случайно и непосредственно связано с проектом китайского авиалайнера C919.