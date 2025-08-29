Мессенджер MAX
29 августа, 01:27
В Китае заявили о неожиданном «подарке» от России перед визитом Путина

Sohu: Россия преподнесла Китаю подарок перед поездкой Путина на саммит ШОС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Россия преподнесла Пекину подарок в виде согласия на поставки отечественных авиационных двигателей. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в КНР свидетельствует о высокой степени доверия и близости между двумя странами. Особое внимание, по мнению издания, привлекает «приветственный подарок», который Россия преподнесла Китаю.

Речь идёт о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сделанном на прошлой неделе, в котором он выразил готовность поставлять Китайской Народной Республике авиационные двигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае поступления соответствующего запроса от Пекина.

Авторы материала полагают, что данное заявление не случайно и непосредственно связано с проектом китайского авиалайнера C919.

Напомним, поездка Владимира Путина в КНР запланирована на 31 августа, визит продлится четыре дня. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября состоится саммит ШОС, в котором примет участие президент России, после чего, 3 сентября, в Пекине пройдёт военный парад. В ходе визита российский лидер встретится с главой КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами. Всего в Китайскую Народную Республику приедет свыше 20 лидеров.

Виталий Приходько
