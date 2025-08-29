Мессенджер MAX
29 августа, 00:00

Астролог оценил положение планет в дни визита Путина в Китай и раскрыл, какими будут его итоги

Следующая неделя будет знаковой для мировой политики: в Китай съезжаются лидеры более чем 20 стран, в том числе президент России Владимир Путин. Каким будет визит главы нашего государства в Поднебесную, а также можно ли рассчитывать на успешные переговоры, Life.ru рассказал астролог Борис Зак. Он проанализировал карту неба в эти важные даты.

По его словам, на 31 августа выпадают восьмые лунные сутки, а сама Луна в дни проведения саммита ШОС будет находиться в знаке Стрельца. Это благоприятное время для решения международных вопросов и инвестиций. Также это время очень благоприятно для зарубежных поездок. 1 сентября, или девятые лунные сутки, — хороши для решения проблем, в том числе на международном уровне.

На небе в эти дни тоже преимущественно положительные аспекты. Так, тригон между Луной и Венерой 31 августа настраивает политиков на поиск мирных решений актуальных проблем. Секстиль между Сатурном и Ураном, который носит долгосрочное влияние, благоприятствует успешной реализации совместных проектов. А секстиль между Сатурном и Плутоном делает особенно успешным сотрудничество в экономической сфере.

Иными словами, договорённости, достигнутые в эти дни, будут направлены на мирное долгосрочное экономическое сотрудничество, а обсуждаемые проекты имеют все шансы на успешную реализацию в самом обозримом будущем, подчёркивает Зак.

«Отмечу также, что планеты и звёзды указывают именно на взаимовыгодное сотрудничество, а не на ситуацию, когда одна из сторон вынуждена прогибаться под давлением другой», — добавляет астролог.

Единственное, что может немного подпортить переговоры, — это квадрат Марс – Юпитер, который образуется 1 сентября. Он привносит в общение лишнее упрямство, но положительные аспекты на небе всё же более сильные, прогнозирует собеседник Life.ru.

Напомним, в конце этой недели Путин отправится в Китай. Визит продлится четыре дня. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами. Всего в Поднебесную приедет более 20 глав государств мира. В Кремле уже назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.

Екатерина Хмелева
