Песков: Визит Путина в Китай будет беспрецедентным по значимости и масштабу
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Президент России Владимир Путин готовится к важнейшим международным событиям этого сентября, среди которых Восточный экономический форум и визит российского лидера в Китай. Поезда в КНР станет беспрецедентной по своей значимости и масштабу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке 4 и 5 сентября. Путин лично примет в нём участие, а на второй день состоится пленарное заседание, где будет обсуждаться сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведётся подготовка», — подчеркнул Песков.
По его словам, график двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в стадии окончательной доработки. Отдельно пресс-секретарь президента отметил, что после утверждения расписания всех встреч журналистам предоставят подробную информацию.
Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Участие в нём примут более 20 иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым Путин там встретится. Известно, что российский лидер проведёт в КНР четыре дня.