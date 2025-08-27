Президент России Владимир Путин готовится к важнейшим международным событиям этого сентября, среди которых Восточный экономический форум и визит российского лидера в Китай. Поезда в КНР станет беспрецедентной по своей значимости и масштабу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке 4 и 5 сентября. Путин лично примет в нём участие, а на второй день состоится пленарное заседание, где будет обсуждаться сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведётся подготовка», — подчеркнул Песков.