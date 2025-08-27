Песков объяснил, почему Путин не разрешил ударить «Орешником» по Банковой
Песков: Позиция Путина в отношении СВО остаётся непоколебимой
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Позиция президента РФ Владимира Путина в вопросах спецоперации на Украине остаётся неизменной. Это грамотный, твёрдый и ответственный подход, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ президента на предложение ударить «Орешником» по Банковой в Киеве, где расположен правительственный квартал.
«Вы знаете, что Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию», — сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Путину предлагали разнести Банковую «Орешником», но тот наотрез отказался. По словам Пескова, ВС РФ бьют лишь по военным и околовоенным целям.