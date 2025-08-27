Позиция президента РФ Владимира Путина в вопросах спецоперации на Украине остаётся неизменной. Это грамотный, твёрдый и ответственный подход, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ президента на предложение ударить «Орешником» по Банковой в Киеве, где расположен правительственный квартал.