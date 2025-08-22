«Орешником» — по Банковой: Лукашенко раскрыл, от какого удара отказался Путин
Лукашенко: Путину предлагали ударить по Банковой, но он отказался
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Обложка © AP/TASS
Президенту России Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар ракетным комплексом «Орешник» по зданию администрации Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве, однако он отказался. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит канал «Пул первого».
«Предлагали «Орешником» по Банковой… А Путин сказал: ни в коем случае!», — говорится в сообщении.
«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением. У Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания.