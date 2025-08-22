«Орешником» — по Банковой: Лукашенко раскрыл, от какого удара отказался Путин

Президенту России Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар ракетным комплексом «Орешник» по зданию администрации Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве, однако он отказался. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит канал «Пул первого».

«Предлагали «Орешником» по Банковой… А Путин сказал: ни в коем случае!», — говорится в сообщении.