Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 11:03

Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях в Белоруссии

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Планирование применения ядерного оружия и российского комплекса «Орешник» войдёт в программу стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко.

По его словам, эти элементы являются важной частью стратегии сдерживания.

Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025 пройдут с 12 по 16 сентября
Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025 пройдут с 12 по 16 сентября
«Мы должны быть готовы ко всему. Видим ситуацию на западных и северных границах, наблюдаем милитаризацию и военную активность. Мы открыты и миролюбивы, но порох всегда надо держать сухим», — заявил Хренин, цитирует БелТА.

Министр уточнил, что белорусские и российские военные также отработают планирование применения комплекса «Орешник».

Россия расчехляет «Орешник»: что последует за выходом из моратория на РСМД?
Россия расчехляет «Орешник»: что последует за выходом из моратория на РСМД?

«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением — до шести блоков по 150 килотонн каждый, суммарной мощностью до 900 килотонн. По заявлениям российских властей, у Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания и возможным ответом на размещение американских ракет средней дальности в Европе.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • «Орешник» (ракета)
  • Белоруссия
  • Армия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar