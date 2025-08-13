Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях в Белоруссии
Обложка © Midjourney / Life.ru
Планирование применения ядерного оружия и российского комплекса «Орешник» войдёт в программу стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко.
По его словам, эти элементы являются важной частью стратегии сдерживания.
«Мы должны быть готовы ко всему. Видим ситуацию на западных и северных границах, наблюдаем милитаризацию и военную активность. Мы открыты и миролюбивы, но порох всегда надо держать сухим», — заявил Хренин, цитирует БелТА.
Министр уточнил, что белорусские и российские военные также отработают планирование применения комплекса «Орешник».
«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением — до шести блоков по 150 килотонн каждый, суммарной мощностью до 900 килотонн. По заявлениям российских властей, у Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания и возможным ответом на размещение американских ракет средней дальности в Европе.