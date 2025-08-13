Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях в Белоруссии

«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением — до шести блоков по 150 килотонн каждый, суммарной мощностью до 900 килотонн. По заявлениям российских властей, у Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания и возможным ответом на размещение американских ракет средней дальности в Европе.