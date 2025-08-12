Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025 пройдут с 12 по 16 сентября
Совместное стратегическое учение вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2025» пройдёт в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«Совместное стратегическое учение вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» пройдёт в период с 12 по 16 сентября 2025 года», — заявил Ревенко на брифинге.
По словам представителя оборонного ведомства, основной темой манёвров станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Общая цель — проверка возможностей двух стран и готовности к отражению потенциальной агрессии.
В ходе учений планируется отработка комплекса задач: отражение ударов средств воздушного нападения противника, ведение оборонительных действий и разгром вклинившихся сил противника, создание условий для восстановления территориальной целостности, авиационная поддержка войск, а также борьба с незаконными вооружёнными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Руководство манёврами осуществляет белорусский Генштаб.
