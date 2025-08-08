Украина и Польша планируют сорвать учения армий России и Белоруссии Запад-2025

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины и польская Служба военной разведки намерены обсудить провокации, направленные на срыв совместных стратегических учений Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2025», намеченных на сентябрь 2025 года.

По информации источника РИА «Новости», обсуждение пройдёт в Варшаве в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа. В рамках этого мероприятия ожидается конференция «Новая Беларусь», в которой примут участие как польские Служба военной разведки и Агентство разведки, так и представители зарубежных спецслужб, включая СБУ и ГУР.

На закрытой части конференции будут рассматриваться сценарии провокационных мероприятий, включая действия под чужим флагом на территории РБ с целью подрыва доверия между Минском и Москвой. Также планируется обсуждение кампаний по сбору информации через оппозиционные СМИ о перемещении российских войск на белорусской территории в рамках учений.