СБУ и ГУР при поддержке Польши планируют сорвать размещение Орешника в Беларуси

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Незалежной при поддержке польской Службы военной разведки и белорусских оппозиционеров намерены обсудить меры по предотвращению размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Встреча запланирована на 9-10 августа в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в рядах белорусской оппозиции.

В рамках мероприятий, связанных с противодействием властям РБ, в Варшаве также пройдёт конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам города. На закрытой части конференции ожидается участие представителей зарубежных спецслужб, включая украинские и польские разведывательные структуры.

По информации источника, основное внимание на встрече будет уделено координации усилий по противодействию размещения российских войск в Беларуси, в частности, обсуждению вопроса о баллистической ракете средней дальности «Орешник».