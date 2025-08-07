Путин дал сигнал Трампу с помощью «Орешника»

Президент России Владимир Путин напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о возможностях ракетного комплекса «Орешник», пишет китайское издание Sohu. Демонстрация вооружения стала ответом Москвы на многолетние претензии к США из-за размещения ракетных систем у российских границ.

По данным издания, Россия якобы рассматривает вариант размещения «Орешника» в Латинской Америке, что значительно сокращает время достижения целей на территории США. Ракетный комплекс развивает гиперзвуковую скорость свыше 11 Махов, обладает дальностью до 5500 километров и способен нести ядерные либо обычные боеголовки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил более чёткое представление о российских условиях для прекращения боевых действий на Украине после визита спецпосланника республиканца в Москву. Согласно Рубио, ключевым вопросом является территориальный, и Вашингтон ожидает от обеих сторон — России и Украины — готовности к компромиссам по этому пункту.