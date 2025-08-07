Рубио заявил о важности территориальных уступок в урегулировании на Украине

Американская сторона получила более чёткое представление о российских условиях для прекращения боевых действий на Украине после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

По его словам, конкретные временные рамки в ходе переговоров не оговаривались. Вместе с тем, Рубио подчеркнул, что теперь американские власти обладают более детальной информацией о позиции Москвы в отношении украинского конфликта.

Он также отметил, что территориальный вопрос остаётся ключевым для достижения договорённостей, и Вашингтон ожидает от обеих сторон — России и Украины — готовности к компромиссам по этому пункту.