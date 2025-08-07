В Белом доме сомневаются в скорой встрече лидеров США и России

Белый дом сомневается в возможности провести встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе. Источник телеканала CNN сообщил, что организация переговоров требует больше времени, чем планировалось изначально.

По словам представителя администрации, американский президент действительно рассчитывал встретиться с российским лидером на следующей неделе. Однако проведение переговоров в такие сжатые сроки осложняет необходимость предварительных согласований, включая вопросы безопасности, логистики и повестки встречи.