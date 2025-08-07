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6 августа, 21:55

В Белом доме сомневаются в скорой встрече лидеров США и России

CNN: Встреча Трампа и Путина на следующей неделе маловероятна

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Kremlin.ru

Белый дом сомневается в возможности провести встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе. Источник телеканала CNN сообщил, что организация переговоров требует больше времени, чем планировалось изначально.

По словам представителя администрации, американский президент действительно рассчитывал встретиться с российским лидером на следующей неделе. Однако проведение переговоров в такие сжатые сроки осложняет необходимость предварительных согласований, включая вопросы безопасности, логистики и повестки встречи.

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Напомним, ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность личной встречи с Путиным на следующей неделе. После встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о желании российской стороны провести встречу между лидерами.

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Тимур Хингеев
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