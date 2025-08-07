Рубио сообщил, что Трамп может позвонить Путину в ближайшие дни
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в течение «пары дней» может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, конкретная дата разговора пока не определена.
В интервью телеканалу Fox News Рубио отметил, что возможность звонка обсуждается, однако официального согласования нет. Он также подчеркнул, что вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.
Ранее Трамп заявил, что желает встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе и позже провести переговоры с участием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Европейские лидеры приглашены не будут. Представитель Белого дома рассказал об обсуждении местоположения возможной встречи между лидерами РФ и США — пока конкретных сроков и места проведения нет.