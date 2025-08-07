Рубио сообщил, что Трамп может позвонить Путину в ближайшие дни

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в течение «пары дней» может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, конкретная дата разговора пока не определена.

В интервью телеканалу Fox News Рубио отметил, что возможность звонка обсуждается, однако официального согласования нет. Он также подчеркнул, что вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.