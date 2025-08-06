Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе
NYT: Трамп планирует провести встречу с Путиным уже на следующей неделе
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщили два источника, знакомые с планами республиканца, пишет газета New York Times.
Уточняется, что после встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут без участия европейских стран.
О своём намерении Трамп сообщил во время телефонного разговора с лидерами европейских стран. Издание отмечает, что заявление президента США «по-видимому, приняли».
Ранее Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. По его словам, был достигнут большой прогресс. Хозяин Белого дома добавил, что война должна закончиться, и стороны будут работать над этим в ближайшие дни и недели.