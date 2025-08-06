Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщили два источника, знакомые с планами республиканца, пишет газета New York Times.

Уточняется, что после встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут без участия европейских стран.

О своём намерении Трамп сообщил во время телефонного разговора с лидерами европейских стран. Издание отмечает, что заявление президента США «по-видимому, приняли».