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6 августа, 19:26

Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе

NYT: Трамп планирует провести встречу с Путиным уже на следующей неделе

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщили два источника, знакомые с планами республиканца, пишет газета New York Times.

Уточняется, что после встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут без участия европейских стран.

О своём намерении Трамп сообщил во время телефонного разговора с лидерами европейских стран. Издание отмечает, что заявление президента США «по-видимому, приняли».

В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа, переговоры шли около трёх часов
В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа, переговоры шли около трёх часов

Ранее Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. По его словам, был достигнут большой прогресс. Хозяин Белого дома добавил, что война должна закончиться, и стороны будут работать над этим в ближайшие дни и недели.

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Алена Пенчугина
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