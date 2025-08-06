В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа, переговоры шли около трёх часов

Напомним, Уиткофф сегодня прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Визит посланника Дональда Трампа состоялся за два дня до окончания объявленного им ультиматума. Путин и Уиткофф тепло поприветствовали друг друга, а российский президент на английском языке сказал американскому представителю: «Добро пожаловать». Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.