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6 августа, 11:43
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В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа, переговоры шли около трёх часов

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры продолжались порядка трёх часов.

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Напомним, Уиткофф сегодня прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Визит посланника Дональда Трампа состоялся за два дня до окончания объявленного им ультиматума. Путин и Уиткофф тепло поприветствовали друг друга, а российский президент на английском языке сказал американскому представителю: «Добро пожаловать». Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.

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Никита Никонов
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