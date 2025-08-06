Опубликовано видео встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
Опубликовано видео встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремле. Они тепло поприветствовали друг друга, а глава государства по-английски обратился к американскому гостю: «Добро пожаловать».
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремле. Видео © Life.ru
Переговоры проходят в Представительском кабинете в эти минуты.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.