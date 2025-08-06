Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф направился на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заметила журналистка Ольга Скабеева, делегация американского представителя села в автомобили под звучащую в парке «Зарядье» песню из мультфильма «Фиксики» и отправилась в Кремль.

Напомним, сегодня Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ранее сообщалось, что американский лидер ожидает от своего спецпосланника определённых результатов по итогам переговоров в Москве. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.