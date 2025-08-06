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Регион
6 августа, 08:34

Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф направился на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заметила журналистка Ольга Скабеева, делегация американского представителя села в автомобили под звучащую в парке «Зарядье» песню из мультфильма «Фиксики» и отправилась в Кремль.

Спецпосланник Трампа Уиткофф отправился в Кремль. Видео © Telegram / Скабеева

До этого Уиткофф прогуливался по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Уиткофф отказался делиться ожиданиями от переговоров в Москве
Уиткофф отказался делиться ожиданиями от переговоров в Москве

Напомним, сегодня Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ранее сообщалось, что американский лидер ожидает от своего спецпосланника определённых результатов по итогам переговоров в Москве. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.

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Обложка © Telegram / Скабеева

Мария Любицкая
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