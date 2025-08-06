Стало известно, чего ждёт Трамп от визита Уиткоффа в Москву
FT: Трамп может взбеситься в случае провала переговоров Уиткоффа в Москве
Дональд Трамп.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп может прийти в ярость из-за итогов визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к администрации США.
Издание подчёркивает, что отсутствие конкретных результатов от визита может спровоцировать резкую реакцию американского президента и ужесточение санкционной политики.
«Если Уиткофф вернётся ни с чем, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — заявил источник.
Как отмечает FT, этот визит имеет особое значение, поскольку Трамп ранее заявил о намерении принять решение по новым антироссийским санкциям. В Кремле не исключили возможность встречи Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, что могло бы придать переговорам дополнительный вес.
Напомним, 6 августа Уиткофф прибыл в Москву для проведения встреч с российским руководством. В столичном аэропорту Внуково его встретил Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций и являющийся специальным представителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Политики уже совершили прогулку по парку Зарядье. Ожидается, что в ходе своего визита Уиткофф проведёт переговоры с представителями российского правительства, чтобы обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений и найти способы их деэскалации. Детали программы визита пока не раскрываются. Напомним, что предыдущий раз он посещал Россию в конце апреля.