Стало известно, чего ждёт Трамп от визита Уиткоффа в Москву

Американский лидер Дональд Трамп может прийти в ярость из-за итогов визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

Издание подчёркивает, что отсутствие конкретных результатов от визита может спровоцировать резкую реакцию американского президента и ужесточение санкционной политики.

«Если Уиткофф вернётся ни с чем, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — заявил источник.

Как отмечает FT, этот визит имеет особое значение, поскольку Трамп ранее заявил о намерении принять решение по новым антироссийским санкциям. В Кремле не исключили возможность встречи Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, что могло бы придать переговорам дополнительный вес.