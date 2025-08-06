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6 августа, 05:22

Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку Зарядье

Спецпосланник Трампа Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку Зарядье

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

В среду утром в Москве спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провели прогулку по парку «Зарядье».

Как стало известно, ранее Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково, чтобы начать их совместную программу в столице.

Сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Ожидается, что Уиткофф встретится с представителями российского правительства для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений и поиска путей деэскалации. Подробности повестки визита пока не разглашаются. До этого он посещал Россию в конце апреля.

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Оксана Попова
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