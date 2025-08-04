В Кремле оценили роль США в переговорах России и Украины
Песков назвал важными усилия США в контексте переговоров России и Украины
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Посредничество США в контексте прямых переговоров между Москвой и Киевом играет большую роль. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — сказал он на брифинге.
Песков подчеркнул, что дипломатическая работа в этом направлении не прекращается.
Ранее стало известно, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибудет с официальным визитом в Москву. Ожидается, что посланник Дональда Трампа посетит РФ за 1-2 дня до окончания ультиматума, выдвинутого главой Белого дома.