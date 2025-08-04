В Кремле оценили роль США в переговорах России и Украины

Посредничество США в контексте прямых переговоров между Москвой и Киевом играет большую роль. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что дипломатическая работа в этом направлении не прекращается.