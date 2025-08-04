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Регион
4 августа, 09:49

В Кремле оценили роль США в переговорах России и Украины

Песков назвал важными усилия США в контексте переговоров России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Посредничество США в контексте прямых переговоров между Москвой и Киевом играет большую роль. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что дипломатическая работа в этом направлении не прекращается.

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Ранее стало известно, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибудет с официальным визитом в Москву. Ожидается, что посланник Дональда Трампа посетит РФ за 1-2 дня до окончания ультиматума, выдвинутого главой Белого дома.

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Александр Юнашев
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