Стали известны сроки, когда Уиткофф прибудет в Москву для переговоров
Постпред США при НАТО Уитакер: Уиткофф будет в Москве в эти выходные
Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет с официальным визитом в Москву в эти выходные. Об этом сообщил постпред Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.
«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в переговорах по прекращению украинского конфликта — Прим. Life.ru)», — отметил Уитакер в интервью телеканалу NBC.
Постпред подчеркнул, что США стремятся получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он добавил, что визит Уиткоффа в Россию может принести некоторые плоды.
Как сообщал Life.ru, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, Уиткофф отправится в Россию вскоре после визита в Израиль. Перед этим посланник заявил об уверенности в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он отметил, что урегулирование украинского конфликта станет главной целью Трампа.