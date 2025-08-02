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2 августа, 20:53

Стали известны сроки, когда Уиткофф прибудет в Москву для переговоров

Постпред США при НАТО Уитакер: Уиткофф будет в Москве в эти выходные

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет с официальным визитом в Москву в эти выходные. Об этом сообщил постпред Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в переговорах по прекращению украинского конфликта — Прим. Life.ru)», — отметил Уитакер в интервью телеканалу NBC.

Постпред подчеркнул, что США стремятся получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он добавил, что визит Уиткоффа в Россию может принести некоторые плоды.

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Как сообщал Life.ru, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, Уиткофф отправится в Россию вскоре после визита в Израиль. Перед этим посланник заявил об уверенности в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он отметил, что урегулирование украинского конфликта станет главной целью Трампа.

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Лия Мурадьян
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