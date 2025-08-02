Стали известны сроки, когда Уиткофф прибудет в Москву для переговоров

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет с официальным визитом в Москву в эти выходные. Об этом сообщил постпред Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в переговорах по прекращению украинского конфликта — Прим. Life.ru)», — отметил Уитакер в интервью телеканалу NBC.