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31 июля, 22:37

Трамп заявил, что Стив Уиткофф отправится в Россию сразу после Израиля

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпредставитель США Стив Уиткофф отправится в Россию вскоре после визита в Израиль. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал хозяин Белого дома.

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А ранее Уиткофф заявил об уверенности в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Киевом. По его словам, урегулирование украинского конфликта является главной целью Трампа. Уиткофф отметил, что война не должна была начаться, и выразил надежду на скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине.

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Тимур Хингеев
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