Трамп заявил, что Стив Уиткофф отправится в Россию сразу после Израиля

Спецпредставитель США Стив Уиткофф отправится в Россию вскоре после визита в Израиль. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективны

Трамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективны

А ранее Уиткофф заявил об уверенности в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Киевом. По его словам, урегулирование украинского конфликта является главной целью Трампа. Уиткофф отметил, что война не должна была начаться, и выразил надежду на скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине.