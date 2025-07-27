Уиткофф выразил надежду на мир между Россией и Украиной до конца срока Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил об уверенности в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. В интервью Ларе Трамп, невестке президента Дональда Трампа, на канале Fox News он подчеркнул, что завершение конфликта является приоритетом его дипломатической карьеры.

Уиткофф отметил, что война не должна была начаться, и выразил надежду на скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине. Спецпосланник акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения ситуации, поскольку это важно для будущего всего региона.

«Я думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», – добавил он.