Рубио: Трамп теряет терпение, но стремится к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к разрешению конфликта на Украине и ожидает от России конкретных шагов для его завершения. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Рубио подчеркнул, что, хотя Трамп не является инициатором данного конфликта, он хочет его завершения.

«Это не его война, но он хочет её окончания», – отметил госсекретарь.