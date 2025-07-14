Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен действиями России и готов ввести против неё «очень жесткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в ближайшие 50 дней. Об этом он сообщил в интервью американским СМИ.

«Я очень недоволен тем, как ведёт себя Россия. Если мы не договоримся по Украине в течение 50 дней — вводим пошлины», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что США сохраняют экономическое и политическое давление как на Россию, так и на страны, продолжающие с ней торговлю, «в обход санкционных требований». По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на «разум» российских властей, но готов к силовому ответу в экономической плоскости.