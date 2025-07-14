Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Трамп пригрозил РФ пошлинами из-за отсутствия прогресса по Украине и дал на это 50 дней
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Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен действиями России и готов ввести против неё «очень жесткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в ближайшие 50 дней. Об этом он сообщил в интервью американским СМИ.
«Я очень недоволен тем, как ведёт себя Россия. Если мы не договоримся по Украине в течение 50 дней — вводим пошлины», — подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что США сохраняют экономическое и политическое давление как на Россию, так и на страны, продолжающие с ней торговлю, «в обход санкционных требований». По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на «разум» российских властей, но готов к силовому ответу в экономической плоскости.
Ранее СМИ сообщали, что сегодня, 14 июля, глава Белого дома представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники утверждали, что речь может идти о ракетах большой дальности, но этот прогноз не оправдался: Трамп ограничился предупреждением в адрес России.