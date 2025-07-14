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Регион
14 июля, 07:57

Axios: Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе последнего телефонного якобы намекнул американскому коллеге Дональду Трампу о подготовке наступления ВС РФ на востоке Украины. С таким утверждаем выступил портал Axios.

Источники издания заявляют, что российские войска намерены в течение следующих 2 месяцев якобы предпринять новый бросок к административным границам ряда регионов.

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Напомним, что на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти часовую телефонную беседу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и состояние двусторонних отношений. Американские СМИ утверждают, что Путин продемонстрировал уверенность и жёсткость, из-за чего Трамп зол и недоволен. А сегодня,14 июля, американский лидер планирует выступить с заявлением. Трамп не стал раскрывать подробности готовящегося выступления, но заявил, что разочарован действиями российских властей. Не исключено, что 14 июля он представит новый пакет помощи для ВСУ.

Александра Вишнякова
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