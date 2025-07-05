Американская журналистка и академик Джилл Догерти, выступая на CNN, отметила, что президент России Владимир Путин поразил главу Белого дома Дональда Трампа своим напористым и уверенным подходом к переговорам. По её словам, российский лидер продемонстрировал, что умеет добиваться своих целей, искусно сочетая дипломатическую гибкость с решительностью.

Догерти подчеркнула, что опыт Путина позволил ему легко обойти Трампа в диалоге, оставив последнего в замешательстве. Она добавила, что российский президент всегда действует с чётким планом, будь то силовые методы или виртуозные переговоры, что и стало причиной неловкой ситуации для американского лидера.

«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — прим. Life.ru) либо силой, либо эффективными переговорами», — сказала она.