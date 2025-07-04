«Умывает руки»: Трамп готов сдать Украину Путину
Политолог Ордуханян: Трамп готов сдать Украину и переключиться на Китай и Иран
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп готов «сдать Украину полностью» на милость российского коллеги Владимира Путина, поскольку его больше интересуют конфликты с Китаем и Ираном. Об этом заявил американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, во время телефонного разговора хозяин Белого дома намеренно продемонстрировал лидеру РФ, что «умывает руки от всего этого».
«Я думаю, что Трамп намеренно заявил, что ему ничего не удалось достичь на Украине, потому что это вовсе не в традициях Трампа. Он никогда не признаёт какие-то свои даже упущения, не говоря уже об ошибках. Это сделано сознательно, потому что Трампу уже настолько всё это надоело, и он сейчас просто исходит из очень простой концепции, что это уже проигранное дело», — подчеркнул политолог.
Он также отметил в интервью «Газете.ru», что власти США стремятся «себя обезопасить», потому что американцы не хотят противостоять одновременно и России, и Китаю. Их гораздо больше беспокоит ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также вопрос о ядерном статусе Ирана. Ради этого Трамп готов отвернуться от Украины.
Напомним, 3 июля Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который стал шестым с начала второго срока американского президента. Помощник российского лидера отметил, что Путин сообщил Трампу о непреклонности РФ в достижении своих целей на Украине. При этом хозяин Белого дома остался недоволен отсутствием прогресса по поводу разрешения конфликта.