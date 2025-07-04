«Умывает руки»: Трамп готов сдать Украину Путину

Президент США Дональд Трамп готов «сдать Украину полностью» на милость российского коллеги Владимира Путина, поскольку его больше интересуют конфликты с Китаем и Ираном. Об этом заявил американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, во время телефонного разговора хозяин Белого дома намеренно продемонстрировал лидеру РФ, что «умывает руки от всего этого».

«Я думаю, что Трамп намеренно заявил, что ему ничего не удалось достичь на Украине, потому что это вовсе не в традициях Трампа. Он никогда не признаёт какие-то свои даже упущения, не говоря уже об ошибках. Это сделано сознательно, потому что Трампу уже настолько всё это надоело, и он сейчас просто исходит из очень простой концепции, что это уже проигранное дело», — подчеркнул политолог.