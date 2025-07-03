«Россия не отступится»: Путин дал твёрдый ответ Трампу по Украине

Президент России Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что Москва не собирается отказываться от достижения всех поставленных задач СВО, в том числе должны быть устранены первопричины возникновения украинского кризиса. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора политиков.

«Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», — пояснил Ушаков.