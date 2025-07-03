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3 июля, 16:31

Ушаков: Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга для журналистов.

«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — отметил дипломат.

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Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он стал уже шестым с момента начала второго президентского срока республиканца. Предыдущая встреча лидеров состоялась 14 июня, в день рождения Трампа. Российская сторона отметила её полезность. О проведении ещё одной беседы сегодня днём заранее сообщили и Путин, и Трамп.

Александра Мышляева
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