Ушаков: Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга для журналистов.
«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — отметил дипломат.
Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он стал уже шестым с момента начала второго президентского срока республиканца. Предыдущая встреча лидеров состоялась 14 июня, в день рождения Трампа. Российская сторона отметила её полезность. О проведении ещё одной беседы сегодня днём заранее сообщили и Путин, и Трамп.