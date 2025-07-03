Путин заявил, что сегодня поговорит с Трампом

Президент России Путин сообщил, что сегодня, 3 июля, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал он на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».