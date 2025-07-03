Путин заявил, что сегодня поговорит с Трампом
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Президент России Путин сообщил, что сегодня, 3 июля, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал он на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
Этот телефонный разговор Путина и Трампа станет уже шестым с момента начала второго президентского срока республиканца. Последняя беседа состоялась 14 июня — в день рождения Трампа. В Кремле оценили диалог, как полезный, а сам президент Штатов назвал беседу обстоятельной. Кстати, нынешний разговор также может быть приурочен к праздничной дате — 4 июля США отмечают День независимости.