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3 июля, 13:18

Путин заявил, что сегодня поговорит с Трампом

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Mijansk786

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Mijansk786

Президент России Путин сообщил, что сегодня, 3 июля, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал он на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

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Этот телефонный разговор Путина и Трампа станет уже шестым с момента начала второго президентского срока республиканца. Последняя беседа состоялась 14 июня — в день рождения Трампа. В Кремле оценили диалог, как полезный, а сам президент Штатов назвал беседу обстоятельной. Кстати, нынешний разговор также может быть приурочен к праздничной дате — 4 июля США отмечают День независимости.

Александра Вишнякова
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