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27 июня, 16:05

Путин: Трамп понял, как трудно решить конфликт на Украине

Путин: Трамп осознал сложность украинского конфликта после погружения в проблему

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин высказал мнение о том, что президент США Дональд Трамп, оценив ситуацию вокруг украинского конфликта, пришёл к выводу о том, что урегулирование этого кризиса представляет собой гораздо более трудную задачу, чем ему представлялось изначально. По словам Путина, его коллега, стремясь к разрешению конфликта, в полной мере осознал всю его многогранность и сложность.

«Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело — смотреть со стороны, а другое дело — погрузиться в проблему», — отметил Путин.

Также российский президент добавил, что такая же ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке. Он считает, что хотя Трамп мог иметь больше опыта в этом регионе, ситуация там тоже очень запутанная.

«Хотя, может быть, [Трамп] там большим опытом располагал, был больше вовлечён в события на Ближнем Востоке. Но и там все сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней», — сказал президент РФ.

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Ранее сообщалось, что предсказание президента России Владимира Путина о подчинении европейских стран воле американского лидера Дональда Трампа подтвердилось на саммите НАТО в Гааге. Журналистка Клара Стателло указала, что мероприятие стало демонстрацией лояльности Трампу, что проявилось в позитивном обращении генсека НАТО Марка Рютте к нему. Саммит был организован для предотвращения конфликтов с Трампом и маскировки нарастающих разногласий между союзниками по вопросам торговли, России и ближневосточной ситуации.

Анастасия Никонорова
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