Путин: Трамп понял, как трудно решить конфликт на Украине

Российский лидер Владимир Путин высказал мнение о том, что президент США Дональд Трамп, оценив ситуацию вокруг украинского конфликта, пришёл к выводу о том, что урегулирование этого кризиса представляет собой гораздо более трудную задачу, чем ему представлялось изначально. По словам Путина, его коллега, стремясь к разрешению конфликта, в полной мере осознал всю его многогранность и сложность.

«Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело — смотреть со стороны, а другое дело — погрузиться в проблему», — отметил Путин.

Также российский президент добавил, что такая же ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке. Он считает, что хотя Трамп мог иметь больше опыта в этом регионе, ситуация там тоже очень запутанная.

«Хотя, может быть, [Трамп] там большим опытом располагал, был больше вовлечён в события на Ближнем Востоке. Но и там все сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней», — сказал президент РФ.