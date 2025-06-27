«Мужественный человек»: Путин заявил о сложном пути Трампа обратно в Белый дом

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия американского коллеги Дональда Трампа по возвращению во власть, назвав его мужественным человеком. По словам российского лидера, лидер Белого дома прошёл большой путь.

«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошёл очень большой, тяжёлый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно», — сказал Путин.