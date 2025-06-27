«Мужественный человек»: Путин заявил о сложном пути Трампа обратно в Белый дом
Путин заявил, что относится к Дональду Трампу с большим уважением
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия американского коллеги Дональда Трампа по возвращению во власть, назвав его мужественным человеком. По словам российского лидера, лидер Белого дома прошёл большой путь.
«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошёл очень большой, тяжёлый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно», — сказал Путин.
Ранее зарубежные журналисты заявили, что требования президента России Владимира Путина вызывают разочарование у лидера США Дональда Трампа. После встречи на саммите НАТО глава Белого Дома, по сообщениям, проявил симпатию к Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым». Эта позиция контрастирует с более жёстким отношением к Путину, особенно учитывая прежние предположения о большей благосклонности республиканца к российскому лидеру.