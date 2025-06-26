Западные СМИ приписали Трампу разочарование из-за требований Путина
FT: Требования Путина вызывают у Трампа разочарование
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Требования президента России Владимира Путина вызывают разочарование у лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
В публикации говорится, что глава Белого Дома выразил симпатию к Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако якобы занял более жёсткую позицию по отношению к Путину. При этом изначально складывалось впечатление, что республиканец благосклоннее относится к Путину, пишет FT.
«Но в последние недели Трамп всё больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня», — пишет газета.
При этом ранее Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин на самом деле заинтересован в разрешении украинского конфликта. Также он анонсировал новый телефонный разговор с лидером РФ.