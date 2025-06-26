Западные СМИ приписали Трампу разочарование из-за требований Путина

В публикации говорится, что глава Белого Дома выразил симпатию к Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако якобы занял более жёсткую позицию по отношению к Путину. При этом изначально складывалось впечатление, что республиканец благосклоннее относится к Путину, пишет FT.